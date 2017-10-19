عواصف عاتية تضرب بريتيش كولومبيا

تسببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة في جنوب مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي بإلغاء عدة رحلات جوية وانقطاع في التيار الكهربائي وتحويل عدة شوارع إلى سواقٍ وأنهر.

وأفادت مصلحة الرصد الجوي أن عاصفة أخرى ستضرب المقاطعة مساء يوم غد الجمعة.

وحذرت من احتمال فياضانات الأنهر والسواقي في معظم مناطق المقاطعة.

الفياضانات © راديو كندا

وكانت فرق الإطفاء في شمال فانكوفر تمكنت مساء أمس من إنقاذ أربعة صيادين حبستهم المياه ولم يتمكنوا من مغادرة الصخرة التي لجؤا إليها، كما اضطرت بلدية ويسلر إلى إقفال الطريق الرئيسية بعد ظهر الأمس جراء كثافة العاصفة وأفادت مؤسسة كهرباء بريتيش كولومبيا أن ما لا يقل عن مئة وعشرين ألف مواطن حرموا من التيار الكهربائي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية