برلمان اونتاريو يجمع على التنديد بقانون الحياد الديني

صوتت الأحزاب الثلاثة في برلمان مقاطعة أونتاريو بالإجماع ضد القانون اثنين وستين الذي أقرته حكومة مقاطعة كيبيك والذي يكرس حياد كيبيك الديني. وهي من المرات القليلة جدا التي يجمع فيها الأحزاب الثلاثة على موقف واحد.

واعتبرت رئيسة حكومة أونتاريو الليبيرالية كاترين وين، المقربة من رئيس حكومة كيبيك الليبيرالي فيليب كويار، أنه في هذا الملف، يوجد خلاف أساسي مع كيبيك. فالقانون مرفوض كما قالت، وهو من شأنه خلق شرخ في المجتمع وأضافت: " إن أساس المجتمع المتناغم الذي نقدره ونحبه، قائم على فهم الآخرين واحترام خلافاتنا .

برلمانات اوتاوا وكيبيك واونتاريو © راديو كندا

وعبرت وين عن قلقها من أن هذا القانون الكيبيكي سيمس النساء بصورة كبيرة ويدفعهن إلى المزيد م العزلة

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية