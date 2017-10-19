بطريرك الروم الكاثوليك في زيارة  رعوية إلى كندا

يقوم البطريرك يوسف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك بزيارة رعوية ورسمية إلى كندا ابتداء من الثالث والعشرين من الجاري، يستهلها بزيارة مونتريال حيث يترأس مؤتمر مطارنة الانتشار التاسع ويشارك في سهرة ترانيم ليتورجية من تلحينه، ويلتقي رئيس أساقفة مونتريال كريستيان ليبين، ينتقل بعدها إلى العاصمة الفيديرالية أوتاوا حيث يزور مجلس العموم الكندي ويحضر جلسة مساءلة بوجود رئيس الحكومة جوستان ترودو، ويزور القاصد الرسولي يعود بعدها إلى مونتريال لإقامة القداس اليوبيلي في الذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة لتأسيس الرعية في مونتريال. ويتوجه من ثمة إلى تورونتو، كبرى المدن الكندية حيث يقيم قداسا في كنيسة يسوع الملك.

المطران إبراهيم إبراهيم © مطرانية مونتريال