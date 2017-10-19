توقع ارتفاع الصادرات الكندية بـ8% العام الحالي

توقعت الوكالة الكندية لائتمانات التصدير (Export Development Canada) في تقرير أصدرته اليوم أن يحفز تحسن الاقتصاديْن الأميركي والعالمي الصادرات الكندية بشكل ثابت.

وجاء في تقرير الوكالة، وهي مؤسسة عامة فدرالية، أن الصادرات الكندية سترتفع بنسبة 8% العام الحالي، بفضل "مكاسب رئيسية" في المواد الأساسية، وبنسبة 4% العام المقبل.

ويفيد التقرير في هذا الصدد أن صادرات كندا من النفط والغاز سترتفع بنسبة 31% العام الحالي لتبلغ قيمتها 77 مليار دولار، بعد أن تأثرت سلباً بحريق غابات فورت ماكموري العام الفائت.

وهذا النمو في الصادرات من النفط والغاز يمثل نصف الارتفاع في إجمالي الصادرات للعام الحالي، لكنه سيشهد استقراراً العام المقبل بسبب وفرة العرض.

عناصر من جهاز الإطفاء يكافحون نيران حريق غابات فورت ماكموري في أيار (مايو) 2016 © Lucas Welsh / CBC

كما أن صادرات كندا من المعادن سترتفع أيضاً العام الحالي، لاسيما بفضل الزخم في صادرات خام الحديد. لكن التقرير يتوقع تباطؤاً في هذه الصادرات العام المقبل بسبب التراجع المرتقَب في الأسعار.

(وكالة الصحافة الكندية)