نوفا سكوشا: مقاربة جديدة لجذب الأطباء الأجانب

تختبر الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا في شرق كندا طريقة جديدة لجذب الأطباء الأجانب إلى المقاطعة.

فلأول مرة سينضم موظفون من وزارة الهجرة في هذه المقاطعة الأطلسية إلى مديرية الصحة العامة فيها في معرض دولي للعمل في العاصمة البريطانية لندن مخصص لأصحاب الاختصاصات في قطاع الصحة.

ومن المتوقع أن يزور 1800 طبيب معرض العمل للمجلة الطبية البريطانية (British Medical Journal Careers Fair) يوميْ الجمعة والسبت بحثاً عن فرص عمل حول العالم.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة نوفا سكوشا في هاليفاكس (أرشيف) © nslegislature.ca

وكان رئيس حكومة نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، قد وعد بتوظيف مزيد من الأطباء وتقصير فترة انتظار المرضى للحصول على بعض العمليات الجراحية.

ونوفا سكوشا هي كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان، يقطنها نحوٌ من 924 ألف نسمة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)