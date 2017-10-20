مونتريال: مناظرة تلفزيونيّة قبيل موعد الانتخابات البلديّة

جرت أمس الخميس في مونتريال المناظرة التلفزيونيّة بين المرشّحين الرئيسيّين للانتخابات البلديّة، العمدة الخارج دوني كودير والمرشّحة فاليري بلانت زعيمة حزب "مشروع مونتريال" Projet Montréal .

واختلفت المواقف بينهما حول عدد من القضايا ، من بينها احتمال عودة فريق بيسبول محترف إلى المدينة.

وفي حين يؤيّد العمدة كودير المشروع، قالت فاليري بلانت إنّها غير متحمّسة له ولكنّها تعهّدت بجس نبض أبناء مونتريال حول توظيف المال العام في مشروع من هذا القبيل.

وانتقدت فاليري بلانت إدارة كودير التي اقتطعت 25 مليون دولار من الموازنة المخصّصة لتطوير شبكة النقل العام.

زعيمة حزب "مشروع مونتريال" المرشّحة للانتخابات البلديّة فاليري بلانت © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وتعهّدت في حال فوزها، بأنّها سوف تشتري 300 حافلة هجينة بحلول العام 2020 .

وانتقد كودير هذا التعهّد مذكّرا بأنّه لا مكان في مرائب هيئة النقل العام لركن هذا العدد من الحافلات.

كما انتقد خطّة منافسته فاليري بلانت لإقامة خطّ إضافي لقطار الأنفاق وتوقّع أن تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار وليس 6 مليارات كما تدّعيه فاليري بلانت.

ونوّه المرشّحان في نهاية المناظرة بشجاعة كلّ الأشخاص الذين يفضحون التحرّش الجنسي الذي يتعرّضون له، في سياق ادّعاءات بالتحرّش الجنسي تطال شخصيّتين من عالم الفنّ والاعلام هما مقدّم البرامج والمنتج اريك سالفاي، والمنتج جيل روزون رئيس مجموعة Juste pour rire ، ومؤسّس مهرجان الضحك في مونتريال.

وتجري الانتخابات البلديّة في مقاطعة كيبيك في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.