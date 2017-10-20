ادمنتون: نمو مطّرد دون طفرة اقتصاديّة

توقّع جون روز كبير الخبراء الاقتصاديّين في ادمنتون أن تعرف عاصمة مقاطعة البرتا نموّا مطردا ولكن دون أن يعود إلى المستويات التي حقّقها في سنوات الطفرة الاقتصاديّة.

واعتبر روز في حديثه أمام الهيئة الاقتصاديّة لشمال البرتا أنّ أبناء المقاطعة يربطون غالبا بين النموّ والطفرة الاقتصاديّة.

وأشار إلى أنّ معدّل النمو في ادمنتون سيصل إلى ما بين 2 و 2،5 بالمئة.

"علينا ألاّ نتوقّع أن يصل النمو إلى 4 و4،5 بالمئة كما كان عليه من العام 2010 حتى العام 2014 قال الخبير الاقتصادي جون روز".

واعتبر أنّ توقّعات معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصاديّة مفرطة للغاية.

وتوقّع المعهد أن يصل النمو العام الحالي عام 2017 إلى 3،3 بالمئة وإلى 2،2 بالمئة في العام التالي 2018.

ورأى الخبير الاقتصادي جون روز أنّ الصناعات الجديدة ستكون المحرّك الاقتصادي لادمنتون نظرا لأنّ أسعار النفط والغاز لن ترتفع بسرعة حسب قوله.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)