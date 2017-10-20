استحداث قاموس سمعي للحفاظ على لغة السكان الأصليين في كندا

سيسمح قاموس الكتروني جديد عبر شبكة الانترنيت لمستخدميه بالاستماع إلى لفظ نحو 4000 كلمة في لغة شعوب الميكماك من الأمم الأوائل في كندا.

والقاموس اللغوي الجديد بعنوان ميغماك-ميكماك Mi’gmaq-Mi’kmaq هو ثمرة جهود عدة أشخاص عملوا مستقلّين من أجل المحافظة على هذه اللغة من الإندثار.

المعلّمة ديان ميتشيل والتراث اللغوي لشعوب الميكماك © هيئة الإذاعة الكندية

وتقول مدّرسة لغة الميكماك في كيبيك ديان ميتشيل Diane Mitchell وهي تتحدر من السكان الأصليين وتعيش في مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكندي حيث تعيش مجموعات كبيرة من شعوب الميكماك، بأنها بدأت تهتم بإنشاء وسيط لتعليم لغتها الأصلية منذ كانت طفلتها صغيرة لأنها لاحظت أن ابنتها لا يتاح لها سماع لغة الميكماك في كل الأوقات ما لم يكن على أيامها هي حيث كانت هذه اللغة مسموعة أكثر من اليوم.

وتشرح السيدة ميتشيل بأنها أرادت إنشاء قاعدة صغيرة من العبارات والألفاظ السمعية من أجل ابنتها، وهذا القاموس السمعي الصغير تحول مع الأيام ومع جهود غيرها من الضالعين بهذه اللغة إلى قاموس الكتروني بالمستطاع الإنصات إلى كلماته من قبل المبحرين على الشبكة العنكبوتية.

وتؤكد السيدة ميتشيل بأنها هذا القاموس لا يخصّها وحدها وإنما هو لشعوب الميكماك بأسرها!