Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية / جامعة مونكتون في نيوبرنزويك

جامعة مونكتون تكّبدت مبالغ طائلة بدل أتعاب محامين

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الجمعة 20 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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لجأت جامعة مونكتون إلى المحامين نحو 126 مرة بين عامي 2015 و2017 الذين وصلت فاتورتهم إلى أكثر من 300000 دولار.

وقد حولّت معظم القضايا والملفات إلى مكتب ستيوارت ماكيلفاي Stewart McKelvey للخدمات القانونية الذي يضم شريك يدعى أندريه ريشارد Andre Richard  وهو كان يشغل في السابق منصب مدير مجلس الحاكمين في جامعة مونكتون.

وحولّت إلى مكتب المحامين هذا 76 قضية من أصل 126، ما يعني أن أكثر من نصف القضايا لجامعة مونكتون تم تحويلها إلى المؤسسة المذكورة مع تكاليف محامين وصلت إلى أكثر من 200000 دولار.

المدخل إلى جامعة مونكتون في مقاطعة نيوبرنزويك © هيئة الإذاعة الكندية

ولعل غالبية الملفات الأكثر كلفة كانت بشأن المباني والأراضي التي تقع عليها الجامعة الكندية العريقة.

ونذكر على سبيل المثال قضية متعلّقة بعقد إيجار لأرض وقعته الجامعة مع مؤسسة شانيكس Shannex وقد بلغت تكاليف أتعاب المحامين في هذا الملف لوحدها نحو 27000 دولار في العام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أنه ما بين عامي 2009 و2011، خصّصت ميزانية جامعة مونكتون نحو 570000 دولار لنفقات قضائية.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)

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