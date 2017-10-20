إنكفاء البيشمركة في العراق: هل يدفع الأكراد ثمن استفتاء الاستقلال؟

انتزعت اليوم القوات العراقية من قوات البيشمركة الكردية منطقة ألتون كوبري في محافظة كركوك بعد معارك ضارية. وأصبحت بالتالي هذه المحافظة الغنية بالنفط برمتها تحت سيطرة القوات الاتحادية العراقية.

وتضم منطقة ألتون كوبري 36 بلدة وقرية، وتبلغ مساحتها 530 كيلومتراً مربعاً ويقطنها 56 ألف نسمة من الأكراد والتركمان.

وكانت قوات البيشمركة الكردية قد انسحبت يوميْ الثلاثاء والأربعاء من مدينة كركوك ومن مناطق في محافظات كركوك ونينوى وديالى لتدخلها، دون قتال يُذكر، قواتٌ عراقية اتحادية وأخرى من الحشد الشعبي. وحصل ذلك في ظل خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الزعيم الكردي الراحل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

واليوم أمر مجلس القضاء الأعلى في بغداد بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول بسبب تصريحات وصف فيها الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك بانها قوات محتلة.

فتى يبيع أعلاماً عراقية في أحد شوارع مدينة كركوك أمس. © أكو رشيد / رويترز

وسياسياً رحبت اليوم حكومة إقليم كردستان بمبادرة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي للحوار من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد "وفق الدستور وضمن مبدأي الشراكة والتوافق" كما جاء في بيان لها.

وكان العبادي قد جدد يوم الثلاثاء دعوته للحوار مع إقليم كردستان وفق الدستور معتبراً أن الاستفتاء العام الذي جرى في الإقليم بشأن استقلاله عن العراق أصبح من الماضي. يُذكر أن 92,7% من المقترعين في الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول (سبتمبر) الفائت أيدوا الاستقلال وأن نسبة المشاركة بلغت 72,6%، حسب اللجنة العليا للاستفتاء.

ما أسباب الانكفاء الميداني الكردي هذا الأسبوع؟ هل يدفع أكراد العراق ثمن إجراء استفتاء الاستقلال الذي عارضته السلطة المركزية في بغداد ودول الجوار، لاسيما إيران وتركيا، والأسرة الدولية؟ سؤال طرحتُه في مستهل حديثي اليوم مع الباحث السياسي العراقي الدكتور هيثم هادي الهيتي.

(أ ف ب / الجزيرة)

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