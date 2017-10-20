أسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 79,36 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,78 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,72 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون قد تراجع بنسبة 0,9% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0,49% الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15857,22 نقطة، بارتفاع 39,22 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و50,05 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 0,32% هذا الأسبوع.

وهذا سادس أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو، ليكون مؤشرها الرئيسي قد ارتفع بنسبة 5,82% منذ إغلاق يوم الجمعة 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل على 51,84 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,33 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)