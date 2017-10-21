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أرقام الأسبوع المنتهي السبت 21 – 10 – 2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 21 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع أعدّه وقدّمه هذا الأسبوع كلّ من ميْ أبو صعب وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار في أرقام تتمحور حول أحداث وشؤون كنديّة أثارت انتباهنا.

عدد الوظائف الشاغرة مرتفع في المقاطعات الأطلسيّة:

سجّلت المقاطعات الكنديّة الأطلسيّة  الواقعة في شرق البلاد ارتفاعا في عدد الوظائف الشاغرة حسبما أفادت به وكالة الاحصاء الكنديّة.

وتمّ تسجيل الآلاف من الوظائف الشاغرة العام الماضي 2016 واستمرّ العدد في الارتفاع خلال العام الحاليّ 2017.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في كندا  خلال الفصل الثاني من السنة الحاليّة 460 ألف وظيفة بارتفاع  بلغت نسبته 17،2بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في المقاطعات الأطلسيّة الأربع حيث تمّ إحصاء 3900 وظيفة شاغرة جديدة.

شخص يطالع عروضا للعمل
شخص يطالع عروضا للعمل © Radio-Canada/CBC

ووصل عدد الوظائف الشاغرة إلى 25 ألف وظيفة في هذه المقاطعات  خلال الفصل الثاني من العام الحالي حسب وكالة الاحصاء الكنديّة.

وتنوّعت القطاعات التي تشكو من وظائف شاغرة من مقاطعة إلى أخرى.

ففي نيوبرنزويك، تمّ إحصاء النقص في القطاع الصناعي وقطاع الصحّة والخدمات الاجتماعيّة والنقل والتخزين.

وفي نوفا سكوشا، هنالك وظائف شاغرة في تجارة التجزئة  وفي قطاعات التأمين والصحّة والخدمات الاجتماعيّة والتربية والمطاعم.

وتشكو مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور من النقص في القطاعات نفسها فضلا عن وظائف شاغرة في الخدمات الاداريّة.

ويعزو المحلّلون هذا العدد من الوظائف الشاغرة لأسباب ديموغرافيّة وإلى النقص في العمالة في بعض الأحيان.

تظاهرة في مونتريال للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراُ في الساعة (أرشيف)
تظاهرة في مونتريال للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراُ في الساعة (أرشيف) © Radio-Canada

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بالكيلومترات من أجل عددٍ مساوٍ بالدولارات.

فقد جرت تظاهرة في شوارع مونتريال يوم الأحد الفائت سار المشاركون فيها خمسة عشر كيلومتراً مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسة عشر دولاراً في الساعة، ومجادلين بأنه من غير الطبيعي أن يعيشَ في حالة فقر من يعمل بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور.

ولم تكن تلك التظاهرة الأولى من نوعها في مونتريال أو في سائر مدن مقاطعة كيبيك، ورعتها منظمات نقابية وطلابية وجمعيات أهلية رأى ممثلوها أن على مقاطعة كيبيك أن تحذو حذو مقاطعات أونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا التي باشرت رفع الحد الأدنى للأجور بهدف إيصاله في السنوات القليلة المقبلة إلى خمسة عشر دولاراً في الساعة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في كيبيك أحد عشر دولاراً وربعاً في الساعة منذ أيار (مايو) الفائت.

يتسبب التدخين بوفاة أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم سنوياً
يتسبب التدخين بوفاة أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم سنوياً © CBC

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بالسنوات.

فقد اقترحت اللجنة المكلفة بتحديث استراتيجية "أونتاريو دون تدخين" رفعَ السن القانونية للتدخين من 19 إلى 21 عاماً، ومضاعفةَ الضرائب على التبغ، وذلك من أجل تخفيض نسبة المدخنين في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان من 17% حالياً إلى 5% بحلول عام 2035.

وأشار أحد أعضاء اللجنة، الدكتور روبرت شوارتز، إلى أن العلبة التي تحوي عشرين سيجارةً تُباع بعشرة دولارات، أي أن سعرَ السيجارةِ الواحدة نصفُ دولار، فيما سعرُ فِنجان القهوة دولاران كما قال، لافتاً إلى أن عُلبة السجائر في أستراليا تُباع بنحوٍ من 30 دولاراً. ويدير الدكتور شوارتز وحدةَ الأبحاث حول التبغ في جامعة تورونتو.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، صحة، مجتمع

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