الواي فاي : ثغرة أمنية خطيرة

اكتشف باحث جامعي ثغرة أمنية مهمة في نظام الحماية بشبكة واي فاي تسمح بالتجسس على المبحرين وسرقة المعلومات الشخصية الحساسة.

وقد ذكر الباحث ماثي فانهوف المختص في الامن المعلوماتي في جامعة لوفان البلجيكية والذي عثر على هذه الثغرة أن هذه الأخيرة تمس جميع شبكات الواي فاي والأجهزة المرتبطة بها مثل الحواسب و الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية.

وتعرف هذه الثغرة الأمنية باسم Krack ( "هجوم إعادة تثبيت المفتاح" ) والتى تهاجم البروتوكول "WPA2" الذي يعتبر أنجع بروتوكول أمني لشبكة الواي فاي.

ومن أجل الحيلولة دون سرقة المعلومات الحساسة و البيانات الخاصة و الصور و الافلام الشخصية وذلك عند التواصل بالشبكة عبر الواي فاي، ننصح المبحرين:

1.تثبيت التحديثات في أنظمة التشغيل

Windows

Osو iOs

Android

Linux

2.تنزيل الإصلاحات المتعلقة بهذه الثغرة التى أصدرتها شركة

Wifi-router

الذي في حوزتكم.

الإبقاء على بروتوكول "WPA2" وعدم تغييره بمنظومات أخرى أقل نجاعة مثل WPA وWEP.

زبير الجازي