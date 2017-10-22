بلا حدود ليوم الأحد 22 – 10 – 2017



برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم البرنامج يوم الخميس مباشرة عبر الفيسبوك في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مونتريال ونعيد بثّه بالكامل مع التقارير والمقابلات على موقعنا على الانترنت يوم الأحد.

مي أبو صعب تتحدّث عن إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ بين دول اميركا الشماليّة الثلاث، الولايات والمتّحدة وكندا والمكسيك.

وجرت الجولة الرابعة من إعادة التفاوض في واشنطن وشارك فيها كلّ من وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند والممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواهاردو.

وتميّزت الجولة بخلافات في المواقف بين الأطراف الثلاثة بشأن العديد من الملفّات.

وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند تشارك في الجولة الرابعة لإعادة التفاوض حول اتّفاق نافتا © AFP/Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

وقدّمت الولايات المتّحدة في الأسابيع القليلة الماضية عددا من المطالب من بينها إدراج بند لإلغاء الاتّفاق في غضون خمس سنوات في حال فشلت الدول الثلاث في تجديده.

ودعت إلى إلغاء نظام إدارة العرض في قطاع الألبان والدواجن والبيض واعتبرت وزيرة الخارجيّة الكنديّة الطلب هذا بأنّه غير مقبول.

ولكنّ الوزيرة أعربت عن تفاؤلها وأكّدت على العلاقات الكنديّة الأميركيّة العادلة وأنّ الميزان التجاري ايحابيّ مع كندا.

وأعرب الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر عن استغرابه وخيبة أمله لما أسماه مقاومة التغيير من قبل شركاء الولايات المتّحدة الكنديين والمكسيكيّين وأنّ البلدين يرفضان فكرة أنّ الولايات المتّحدة ترغب في إعادة التوازن إلى الاتّفاقات التجاريّة.

لكنّ الخلافات في المواقف لم تمنع المفاوضين من الاتّفاق على استئناف جولة أخرى من المفاوضات في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، سوف تستضيفها المكسيك.

وسطاء بورصة نيويورك في خضم العمل (أرشيف). © AP / Richard Drew

الـ"داو جونز" يتجاوز الـ23 ألف نقطة، فهل من تصحيح مرتقب؟

تجاوز هذا الأسبوع مؤشر "داو جونز" الصناعي في بورصة نيويورك عتبة الـ23 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وبلغت نسبة ارتفاعه عند إغلاق جلسة الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) 27,5% مقارنة مع مستوى إغلاقه قبل سنة على التمام، أي في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

أما مؤشر "ستاندارد آند بورز 500"، الذي يضم أسهم 500 من كبريات الشركات الأميركية فارتفع نحواً من 20% في فترة الـ12 شهراً المذكورة، وارتفع مؤشر "ناسداك" الإلكتروني أكثر من 26% فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو نحواً من 7%.

أما هنا في كندا فأغلق اليوم المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو (S&P/TSX) على 15782,16 نقطة، بتراجع 34,74 نقطة عن مستوى إغلاق أمس، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 6,98% منذ 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وبنسبة 5,32% منذ 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

ما أسباب الارتفاع المتواصل في البورصات الأميركية؟ وهل من تصحيحاتٍ مرتقبة فيها؟ وهل لمفاوضات "نافتا" المتعثرة تأثيرٌ عليها؟ أسئلة طرحها فادي الهاروني على المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش في حديث أجراه معه ظهر الأربعاء.

البرنامج التعليمي المجتمعي لبناء مستقبل مشرق

"علّم علمك لمن يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل" مقولة للغزالي تحولت شعارا لكل من يسعى لتبادل المعرفة وإفادة الآخرين من علمه وخبراته.

من اليمين فؤاد فارس ، فيصل فرحات © فؤاد فارس

وفي هذا الإطار أطلقت مؤسسة " مايندز ماستر فاونديشين" وجمعية " جون مايكل فرحات"، وبالتعاون مع جامعة الروح القدس في لبنان، "البرنامج التعليمي المجتمعي لبناء مستقبل مشرق" وهو برنامج يجمع خبرات المهنيين اللبنانيين المنتشرين والمقيمين، ويتوجه خاصة للطلاب في لبنان.

بعض الطلاب المستفيدين من البرنامج © فؤاد فارس

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، أجرى بيار أحمراني مقابلة هاتفية مع مؤسس "مايندز ماستر فاونديشين" اللبناني الكندي الأستاذ فؤاد فارس: