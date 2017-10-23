انتخابات فدراليّة فرعيّة في كيبيك والبرتا

تجري اليوم انتخابات فرعيّة في دائرتين انتخابيّتين في مقاطعتي البرتا وكيبيك.

ويختار الناخبون في دائرة ستورجون ريفر باركلاند في مقاطعة البرتا نائبا فدراليّا خلفا للنائبة السابقة وزعيمة حزب المحافظين المؤقّتة السابقة رونا أمبروز.

ويتنافس 4 مرشّحين لخلافة امبروز، يمثّلون الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد وحزب التراث المسيحي.

ويقول المحلّلون إنّ حملة الانتخابات البلديّة التي جرت في البرتا الأسبوع الفائت طغت على حملة الانتخابات الفدراليّة الفرعيّة.

وكانت رونا أمبروز قد أعلنت منتصف شهر أيّار مايو الفائت 2017 اعتزال العمل السياسي.

وفي دائرة لاك سان جان في كيبيك يصوّت الناخبون اليوم لاختيار خلف للوزير السابق والنائب السابق عن حزب المحافظين دوني لوبيل.

إعلان يشير إلى أحد مراكز التصويت © CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

وكان لوبيل قد أعلن استقالته من مقعده النيابي واعتزال العمل السياسي، مشيرا إلى أنّ 10 سنوات من العمل في مجلس العموم أرهقته.

وترتدي الانتخابات الفرعيّة في لاك سان جان طابعا من الأهميّة نظرا لأنّها تأتي في وقت تجري فيه إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ نافتا بين دول اميركا الشماليّة وهي كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

وتضمّ المنطقة عددا كبيرا من المنتجين الزراعيّين ومنتجي الحليب ومشتقّاته وهي قطاعات بالغة الأهميّة في المفاوضات حول اتّفاق التبادل الحرّ نافتا.

ويتنافس على خلافة دوني لوبيل 5 مرشّحين عن الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الديمقراطيّ الجديد والكتلة الكيبيكيّة وحزب الخضر.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)