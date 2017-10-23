اوتاوا: تكريم ذكرى الجندي ناتان سيريللو

دعا رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو المواطنين إلى تكريم ذكرى الجندي الكندي ناتان سيريللو الذي قُتل قبل ثلاث سنوات في الهجوم المسلّح الذي استهدف النصب التذكاري للحرب وومقرّ البرلمان الكندي في اوتاوا في الثاني والعشرين من تشرين الثاني اكتوبر 2014.

كما أحيا رئيس الحكومة ذكرى الجندي باتريس فانسان الذي قُتل في هجوم استهدف جنودا كنديّين في مدينة سان جان سور ريشوليو جنوب شرق مونتريال سبق بنحو أسبوعين الهجوم على البرلمان.

واعتبر ترودو أنّ هذه الهجمات التي هدفت إلى تفريق الكنديّين ساهمت على العكس من ذلك في توحيدهم.

"في يوم الحداد الذي يكرّم ذكرى اثنين من أفراد القوّات الكنديّة المسلّحة، أدعو جميع الكنديّين والكنديّات إلى تكريم رجالنا ونسائنا العسكريّين قال رئيس الحكومة".

وقام عدد من المواطنين بوضع الزهور على اللوحة التذكاريّة للجندي سيريللو وعلى نصب الجندي المجهول والنصب التذكاري للحرب في اوتاوا.

وللتذكير، فقد أقدم الكندي مايكل زيحاف بيبو على إطلاق النار على الجندي ناتان سيريللو أمام نصب الحرب التذكاري فأرداه.

ودخل من ثمّ إلى مقرّ البرلمان حيث تبادل إطلاق النار مع الحرّاس وسقط بنيران قائد الحرس كيفن فيكررز.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)