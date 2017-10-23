فيزيون ديفرسيتيه مونتريال: التقارب الفنّي والتربوي في أحلى صوره

محبّو الموسيقى في مونتريال على موعد مع النغم الحالم والموسيقى المختلطة.

"واجهة على الموسيقى المختلطة" حدث فنّي تنظّمه مؤسّسة فيزيون ديفرسيتيه في مونتريال وتنقل المشاهدين ممن خلاله في رحلة مع عالم الموسيقى ومع موسيقى من العالم.

الحدث في نسخته السابعة هذه السنة ويشارك فيه 13 فريقا موسيقيّا يضمّ فنّانين من كيبيك ومن أصول مهاجرة.

عايدة قمر مؤسِّسة فيزيون ديفرسيتيه للتقارب الفنّي والثقافي في مونتريال © عايدة قمر

موسيقيّون تعكس آلاتهم وأصواتهم وموسيقاهم وأغنياتهم المجتمع الكندي الغنيّ بتعدّديّته، في تزاوج فنّي مميّز.

وتقدَّم العروض الموسيقيّة في 26 و27 و28 تشرين الاوّل اكتوبر الجاري 2017.

وتعمل فيزيون ديفرسيتيه منذ تأسيسها عام 2006 على تعزيز التزاوج الفنّي والانصهار في قالب يعكس التعدّديّة والتنوّع من خلال الالتزام في مختلف المجالات الفنيّة والتربويّة كما تقول مؤسّستها السيّدة عايدة قمر في حديث أجريته معها عبر الهاتف من مونتريال.