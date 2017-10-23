التعريف بسوريا “أيام العز”

تنظم مكتبة أليس- لين في مانيكواغان، في اقصى الشمال الكيبيكي شهريا محاضرة حول ثقافات المهاجرين ، تسمح للمواطنين بالتعرف على ثقافات الآخرين.

وفي هذا الإطار ألقت السيدة لبنى حسان، التي وصلت إلى كيبيك عام 2014 في إطار البرنامج الكندي لاستقبال اللاجئين السوريين. وهي تقول "إنها تسعى للتعريف بسوريا ما قبل الحرب بدل الحديث عن الأوضاع السياسية المعقدة" وتضيف: " هدفي التعريف بالمدن السورية والإنسان السوري والحياة اليومية هناك، ماذا نأكل وإلى ما نستمع" وتعتبر أن المحاضرة تسمح لها بإظهار واقع الحياة السورية " فالكل يتحدث عن اللاجئين السوريين والحرب الأهلية، لكن قلما يعرفون سوريا"

مأكولات سورية © راديو كندا

واستعرضت لبنى حسان في محاضرتها مجموعة من المعلومات عن سوريا : اللغة، المناخ، الاقتصاد، المأكولات، الوضع الجغرافي والأماكن السياحية.

وتعتبر المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمهاجرين شانتال شينار " أن العيش المشترك يقوم على التبادل، والمحاضرات تطلعنا على الثقافات الأخرى التي تغني ثقافتنا".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية