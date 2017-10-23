هيلاري كلينتون توقع في مونتريال على كتابها: “ماذا جرى؟”

في إطار جولتها للترويج لكتابها "ماذا جرى؟" تقوم السيدة الأميركية الأولى السابقة هيلاري كلنتون بالتوقيع على الكتاب مساء اليوم في قصر المؤتمرات في وسط مدينة مونتريال حيث يتوقع المنظمون حضور أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص المحاضرة التي ستلقيها بالمناسبة.

وتسرد كلينتون في كتابها مجريات الحملة الرئاسية الأميركية الأخيرة ومختلف المشاعر التي عاشتها خلال الحملة التي انتهت، كما هو معروف، بخسارتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وستطرح الأسئلة عليها السيدة كارولين قدسي مؤسسة حركة الحكم على الطريقة النسائية، كما فعلت خلال توقيع الكتاب في تورونتو منذ ثلاثة أسابيع.

كتاب " ماذا جرى؟" © Craig Ruttle/The Associated Press

وأشارت السيدة قدسي إلى أن هيلاري كلنتون قريبة جدا من الناس، خلافا للصورة التي تظهرها، ومقابلتها سهلة لكونها مستعدة على الإجابة على كل الأسئلة بدون رقابة"

وتعتبر قدسي أن هدف كلينتون الحالي هو تشجيع النساء على خوض غمار السياسة .

هذا وتشمل حملة الترويج للكتاب خمس عشرة مدينة كندية وأميركية

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية