كندا: ارتفاع معدل التضخم إلى 1,6% الشهر الفائت

واصل معدل التضخم في كندا ارتفاعه ليبلغ 1,6% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في أيلول (سبتمبر) الفائت، كما أفادت يوم الجمعة وكالة الإحصاء الكندية.

وكان معدل التضخم قد بلغ 1% و1,2% و1,4% في الفترات المماثلة المنتهية على التوالي في كل من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) الفائت.

وشكل ارتفاع أسعار النقل والسكن قاطرة ارتفاع معدل التضخم الشهر الفائت. وسُجل في هذا الإطار ارتفاع أسعار النقل بنسبة 3,8%، ومن ضمن ذلك ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 14%.

والسبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات بهذا الشكل كان إعصار هارفي الذي تسبب بإغلاق مصافي النفط في ولاية تكساس الأميركية. وعلى سبيل المقارنة ارتفعت أسعار المحروقات في الأشهر الـ12 المنتهية في آب (أغسطس) بنسبة 8,6%.

ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 1,4% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت © iStock

أما أسعار الأغذية فارتفعت بنسبة 1,4% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت، فيما تراجعت أسعار الألبسة والأحذية والمفروشات.

لكن هذا الارتفاع في معدل التضخم ليس قوياً بما فيه الكفاية من أجل دفع بنك كندا (المصرف المركزي) لإعلان رفع معدل الفائدة الأساسي في اجتماعه بعد غد الأربعاء حسب عدد من خبراء الاقتصاد.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)