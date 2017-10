سائق مطروب يعاقَب على قوة صوته

يؤكد رجل من مونتريال أن شرطة المدينة فرضت عليه غرامة مالية لأنه كان يصدح بأغنيته المفضلة بأعلى صوته فيما كان يقود سيارته.

ويقول توفيق مولى البالغ من العمر 38 عاماً إن الشرطة أوقفته الشهر الفائت في أحد شوارع ناحية سان لوران في مدينة مونتريال فيما كان يؤدي أغنية "غونا ميك يو سويت" (Gonna Make You Sweat – Everybody Dance Now) الشهيرة لفريق "سي + سي ميوزيك فاكتوري" (C+C Music Factory)، وفق ما جاء أمس في خبر لموقع راديو كندا.

ويضيف مولى أن أربعة عناصر من الشرطة اقتربوا من سيارته وسألوه ما إذا أطلق صرخة عالية. "لا، لم أكن أفعل سوى الاستماع إلى أغنيتي المفضلة"، أجابهم مولى، حسب قوله، مردداً بعضاً من كلمات الأغنية.

عنصر وسيارة تابعان لشرطة مونتريال (أرشيف) © Radio-Canada / Simon-Marc Charron

لكن يبدو أن عناصر الشرطة لم يقتنعوا بالشرح الذي قدّمه مولى، ففرضوا عليه غرامة مالية قدرها 149 دولاراً لصراخه في مكان عام.

"كنتُ أغني بقوة في سيارتي. هل هناك ما يمنع ذلك، أو هل أنني فعلاً أزعجتُ أحداً؟"، يتساءل مولى الذي اعترض رسمياً مطلع الشهر الجاري على الغرامة التي تلقاها.

وتقع سان لوران في شمال وسط جزيرة مونتريال وتقطنها كثافة عربية.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)