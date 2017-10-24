الانتخابات الفرعيّة: فوز وخسارة للحزب الليبرالي الحاكم

أسفرت الانتخابات الفدراليّة الفرعيّة التي جرت أمس الاثنين في دائرتين انتخابيّتين في مقاطعتي كيبيك والبرتا عن فوز وخسارة للحزب الليبرالي الحاكم بزعامة جوستان ترودو.

فقد فاز المرشّح الليبرالي في دائرة لاك سان جان ريشار هيبير على منافسيه، ويُعتبر فوزه بالغ الأهميّة في هذه الدائرة التي تصوّت لصالح الحزب الليبرالي للمرّة الأولى منذ 37 عاما.

ويخلف هيبير النائب عن حزب المحلفظين والوزير السابق دوني لوبيل الذي استقال من منصبه قبل بضعة أشهر.

وأكّد ريشار هيبير أنّ حملته تمحورت حول توفير الوظائف وحماية الطبقة الوسطى.

وفي مقاطعة البرتا، كان الفوز حليف مرشّح المحافظين عن دائرة ستورجون ريفر باركلاند التي هي أحد معاقل المحافظين في البرتا دان لويد وحصل على 77 بالمئة من الأصوات .

ويخلف لويد الوزيرة والنائبة وزعيمة حزب المحافظين المؤقّتة السابقة رونا امبروز التي اعتزلت العمل السياسي في شهر أيّار مايو الفائت 2017.

وكان لويد يعمل كمساعد برلماني للنائب المحافظ مايكل كوبر ودعم على غراره فكرة سنّ قانون يحظر منح القتلة إخلاء سبيل مشروط في حال رفضوا الكشف عن مكان جثث ضحاياهم.

كما عمل لويد إلى جانب جايسون كيني وزير الهجرة السابق واد فاست وزير التجارة الدوليّة في حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

و دان لويد معروف بمواقفه المثيرة للجدل التي ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وباشر حملة على الفيسبوك لإنشاء فصل كندي للاتّحاد القومي للأسلحة NRI وهي منظّمة أميركيّة غير ربحيّة تدافع عن حقّ اقتناء السلاح وحمله في الولايات المتّحدة.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ راديو كندا)