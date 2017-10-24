نيوفاوندلاند ولابرادور: نقص في خدمة طوارئ خاصّة بالصمّ في المقاطعة

استنكر اتّحاد الصمّ في نيوفاوندلاند ولابرادور عدم توفّر القدرة على التواصل مع رقم الطوارئ 911 بواسطة الرسائل النصيّة، خلافا للمقاطعات الكنديّة الأخرى التي تتوفّر فيها هذه الخدمة.

ويشير مدير الاتّحاد مايلز مورفي إلى وجود 600 شخص أصمّ في المقاطعة، وأنّهم يواجهون مشكلة في التواصل مع رقم الطوارئ في حال اسلتزم الأمر ذلك.

وليست هذه العقبة الوحيدة التي يصطدم بها الصمّ من أبناء المقاطعة كما يقول مايلز مورفي.

مركز تلقّي اتّصالات الطوارئ 911 في مدينة شربروك © Radio-Canada

فالمقاطعة لا تضمّ سوى 4 مترجمين للغة الاشارة للصمّ، ما يؤدّي إلى مهلة انتظار تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيّام قبل أن يحصل ذوو الاحتياجات الخاصّة سمعيّا على الخدمة في المقاطعة.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ تورونتو كانت أوّل مدينة كنديّة فتحت مجال التواصل مع رقم الطوارئ 911 بواسطة الرسائل النصيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)