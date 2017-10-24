متفجرات في أحد منازل غاتينو

قامت شرطة مدينة باكينغهام المحاذية للعاصمة الكندية أوتاوا ليل أمس بعملية مداهمة واسعة وانتشار عدد كبير من عناصر الشرطة، وإجلاء عشرة منازل ، أوقفت خلالها شخصا كان يشتبه بامتلاكه متفجرات وقد داهمت منزله بمساعدة قوات الأمن الكيبيكية حيث صادرت متفجرتين ومواد لتصنيع المتفجرات وقطعة سلاح كهربائية.

وسيمثل الرجل البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما أمام محكمة غاتينو اليوم بتهمة امتلاكه مواد متفجرة وأسلحة ممنوعة.

ولم يتم الكشف بعد عن هويته بانتظار التحقيقات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية