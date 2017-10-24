مؤسسة البريد الكندي تكرم فريق مابل ليفز للهوكي

أعلنت مؤسسة البريد الكندي اليوم عن إصدارها طابعا بريديا فريدا من نوعه في الذكرى المئوية لتأسيس فريق الهوكي مابل ليفز - تورونتو.

وسيحمل الطابع درع الفريق وشعاره على قطعة قماش ، وهو أول طابع بريدي من هذا النوع في العالم.

وسيجسد الطابع نسخة طبق الأصل سترة لاعب الهوكي تيد كينيدي التي ارتداها خلال موسم 1949-1950 .

وتيد كينيدي من مواليد العام 1925 وقد فاز مع فريقه بخمسة كؤوس ستانلي، وهي الجائزة التي ينالها فريق الهوكي الفائز في إطار التصفيات النهائية للعبة الأكثر شعبية في كندا، وتوفي عام 2009

بعض اللاعبين المكرمين © بريد كندا

تجدر الإشارة إلى أن كندا أصدرت مجموعة كبيرة من الطوابع التي تحمل صور أبطال الهوكي على مر الأجيال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية