قطع المتعهد كابلاً فانقطع التيار عن المترو و270 ألف مشترك

انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن نحوٍ من 270 ألف مشترك في مونتريال وعن أحد خطوط المترو (شبكة قطار الأنفاق) كما أفادت مؤسسة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، "هيدرو كيبيك".

فخلال قيام متعهد بناء بأشغال في أقصى شرق جزيرة مونتريال انقطع أحد كوابل التغذية، كما قالت "هيدرو كيبيك"، فانقطعت الكهرباء عن أحياء في وسط الجزيرة، وبنسبة أقل في شرقها، وعن خط المترو الأزرق.

لوغو مؤسسة "هيدرو كيبيك" (أرشيف) © راديو كندا

وقامت شركة الكهرباء العامة بإصلاح العطل، فعاد التيار تدريجياً إلى المشتركين الذين فقدوه وإلى خط المترو المذكور.

وتسبب توقف خط المترو الأزرق عن العمل خلال ساعات الذروة بتأخير لمستخدميه، بالرغم من قيام مؤسسة النقل العام في مونتريال بتسيير باصات خاصة لنقل الركاب الذي كانوا في قطارات الأنفاق السائرة عليه.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)