وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا (أرشيف).

وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا (أرشيف).
Photo Credit: (Giacomo Panico/CBC

وزيرة البيئة الكندية ترد على كلام السفيرة الأميركية حول المناخ

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 24 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ردت وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا على كلام السفيرة الأميركية الجديدة في أوتاوا كيلي نايت كرافت حول التغيرات المناخية، فقالت إن الأبحاث العلمية "واضحة" بشأن دور الإنسان في التسبب بالتقلبات المناخية.

وكانت كرافت قد قالت أمس في مقابلة مع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) إنها "تحترم جانبيْ العلم" فيما يتعلق بأسباب التغيرات المناخية.

وأضافت ماكينا أنه بالرغم من الكلام الصادر عن السفيرة الأميركية الجديدة، ستواصل أوتاوا العمل من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس حول المناخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في الأول من حزيران (يونيو) الفائت انسحاب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ من أجل "حماية أميركا وشعبها"، واعداً في الوقت نفسه ببدء "مفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر عدلاً".

سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى كندا كيلي نايت كرافت تلقي كلمة يوم أمس في ريدو هول، المقر الرسمي لحاكم كندا العام في أوتاوا ، بعد تقديم أوراق اعتمادها للحاكمة العامة جولي باييت
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى كندا كيلي نايت كرافت تلقي كلمة يوم أمس في ريدو هول، المقر الرسمي لحاكم كندا العام في أوتاوا ، بعد تقديم أوراق اعتمادها للحاكمة العامة جولي باييت © CP/Adrian Wyld

وينص اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) 2015 والذي يُعتبر أول اتفاق عالمي حول المناخ، على احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ"أدنى بكثير من درجتيْن مئويتيْن" قياساً بما قبل عهد الصناعة، لا بل يدعو دول العالم لـ"مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند مستوى 1,5 درجة مئوية".

وقدّمت كرافت أوراق اعتمادها كسفيرة لبلادها في كندا لحاكمة كندا العامة جولي باييت أمس في ريدو هول، المقر الرسمي لحاكم كندا العام في أوتاوا.

ومعروف عن سفيرة الولايات المتحدة الجديدة شغفها بالرياضة وقيامها بأعمال الخير والإحسان وتبرعاتها الكبيرة للحزب الجمهوري الأميركي. أما زوجها، جو كرافت، فمن الأقطاب الأثرياء في قطاع الفحم في ولاية كنتاكي الأميركية.

(وكالة الصحافة الكندية / سي ان ان / راديو كندا الدولي)

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