عندة لافال الخارج مارك ديميرس(إلى اليمين) ورئيس الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم فرع كيبيك رولان ديك يوقّعان على مشروع غقامة نصب لتكريم الجاليات المهاجرة

عندة لافال الخارج مارك ديميرس(إلى اليمين) ورئيس الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم فرع كيبيك رولان ديك يوقّعان على مشروع غقامة نصب لتكريم الجاليات المهاجرة
Photo Credit: رولان ديك

مدينة لافال تكرّم جالياتها المهاجرة والجالية اللبنانيّة متألّقة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 25 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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كندا بلد التعدّديّة والكنديّون منفتحون على أبناء الجاليات العرقيّة ويثمّنون مساهماتهم في المجتمع الكندي.

مدينة لافال، ثالثة مدن مقاطعة كيبيك من حيث عدد السكّان، تضمّ عددا من أبناء هذه الجاليات على غرار مدن أخرى في كيبيك وخارجها مثل مونتريال وتورونتو وفانكوفر وكالغاري وسواها.

وقرّرت المدينة الاحتفاء بالتعدّديّة الثقافيّة وبأبنائها من أصول مهاجرة، من خلال عمل فنّي مميّز.

واختارت التعاون في هذا المجال مع الجالية اللبنانيّة الواسعة الانتشار والمتجذّرة في لافال منذ عقود طويلة.

عمدة لافال مارك دوميرس يتوسّط عددا من فعاليات الجالية اللبنانيّة
عمدة لافال مارك دوميرس يتوسّط عددا من فعاليات الجالية اللبنانيّة © رولان ديك

ووقّع العمدة مارك دوميرس تفاهما بخصوص العمل الفنّي مع الجامعة الللبنانيّة الثقافيّة في العالم فرع كيبيك التي يرأسها المهندس الكنديّ اللبنانيّ رولان ديك بحضور عدد من فعاليات الجالية.

وتمّ الاعلان عن مسابقة خلال فصل الخريف الحالي لإنجاز عمل فنّي يعكس التعدّديّة، وتقوم لجنة خاصّة باختيار أفضل عمل ليتمّ نصبه في الحديقة العامّة سان نوربير خريف العام  المقبل 2018.

للمزيد حول الموضوع وحول أداء الجالية اللنانيّة في لافال ومساهمتها في الانتخابات البلديّة التي تجري في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل أجريت حديثا مع الأستاذ رولان ديك رئيس الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم فرع كيبيك.

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