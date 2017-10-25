تهريب السجائر: غرامة بقيمة 139 ألف دولار

غرّمت شرطة كيبيك المواطن إيمانويل ترامبليه، من بلدة سانت أونوريه – كيبيك، مبلغ مئة وتسعة وثلاثين ألف دولار بتهمة تهريب السجائر.

وكانت الشرطة صادرت من منزله وسيارته في حزيران – يونيو 2016 أكثر من أحد عشر ألفا وستمئة سيجارة مهربة. ومنح ترامبليه مدة سنتين لدفع الغرامة لوكالة الضرائب الكيبيكية.

وتساءل محامي الدفاع شارل كانتان ما إذا كانت هذه الغرامة المرتفعة جدا ، غرامة معقولة، سيما وأن من يتم توقيفهم بتهمة تهريب السجائر هم عادة عاطلون عن العمل ويتقاضون مساعدات الحكومية وغير قادرين بالتالي على تسديد هذه المبالغ الكبيرة.

المحامي شارل كانتان © راديو كندا

واعتبر المحامي أن ثمة تفاوتا في تغريم مخالفي القانون، فمن يهرب الدخان يرغم على دفع مئة وأربعين ألف دولار، بينما مرتكب أعمال عنف وتعديات على الأشخاص وإصابتهم بجروح، لا يغرّم بأكثر من ألفي دولار.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية