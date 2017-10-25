حفل ترانيم دينية باللغة السريانية – الآرامية

في ذكرى مرور أربعين عاما على إعلان قداسة مار شربل، و322 سنة على تأسيسه، ينظم دير مار أنطونيوس الكبير حفل إنشاد ليتورجي - ديني يشارك فيه أربعون منشدا من مختلف الطوائف والمذاهب المسيحية، باللغة السريانية – الآرامية، أي اللغة التي كان يتكلمها السيد المسيح، وذلك في كاتدرائية القديس يوسف في مونتريال، في العاشر من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، إي يوم إعلان قداسة مار شربل.

القديس شربل مخلوف