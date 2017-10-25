بنك كندا يبقي الفائدة الأساسية على 1%

أعلن اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) إبقاء معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، على 1%، كما أبقى معدل الخصم على 1,25%.

وعزا بنك كندا قراره جزئياً إلى توقعه بأن يحد ارتفاع الدولار الكندي في الفترة الأخيرة من نمو التضخم، لافتاً إلى أن ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة جاء منسجماً مع توقعاته وأنه يتوقع بلوغ معدل التضخم 2% في النصف الثاني من العام المقبل. يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1,6% الشهر الفائت.

حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز (أرشيف) © PC / Fred Chartrand

وأضاف بنك كندا أنه يتوقع أن يواصل زيادة الفائدة الأساسية بعد أن رفعها مرتيْن في صيف 2017، لكنه أوضح أن الزيادات المقبلة ستكون بشكل متباطئ.

وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي من 0,50% إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الفائت، ثم إلى 1% في 6 أيلول (سبتمبر)، عازياً قراره في المرتيْن إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي. وكانت الفائدة الأساسية مستقرة قبل ذلك على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015 بعد أن خفّضها بنك كندا مرتيْن خلال نصف سنة سعياً منه لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ولمعدل الفائدة الأساسي تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)