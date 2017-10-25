ارتفاع نسبة السكان الأصليين إلى 4,9% من إجمالي عدد السكان

ارتفع عدد السكان الأصليين في كندا وفق الإحصاء السكاني لعام 2016 إلى 1,67 مليون نسمة، أي 4,9% من إجمالي عدد سكان البلاد بعد أن كانوا يشكلون 3,8% من إجمالي السكان في إحصاء عام 2006، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وخلال عقد من الزمن ارتفع عدد السكان الأصليين بنسبة 42,5%، أي أكثر بأربعة أضعاف من نسبة ارتفاع إجمالي عدد سكان كندا.

وتتوقع وكالة الإحصاء أن يواصل عدد السكان الأصليين الارتفاع "بسرعة" وأن يتخطى 2,5 مليون نسمة في السنوات الـ20 المقبلة.

وبلغ معدل عمر الفرد في أوساط السكان الأصليين 32,1 سنة عام 2016، مقارنة بـ40,9 سنة في كل كندا.

أطفال من سكان كندا الأصليين (أرشيف) © Radio-Canada

وتعزو وكالة الإحصاء هذا النمو الديمغرافي المرتفع لدى سكان كندا الأصليين إلى عوامل "طبيعية"، لاسيما إلى معدل خصوبة مرتفع لدى نسائهم وإلى ارتفاع متوسط العمر المتوقّع في أوساطهم، وأيضاً لكونهم أكثر ميلاً سنة بعد سنة للقول إنهم من السكان الأصليين في الخانة المخصصة لذلك في استمارات الإحصاء السكاني.

(وكالة الصحافة الكندية)