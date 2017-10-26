من اليمين: أحمد المعاطي ونوري المالكي ومؤيّد نور الدين/CP

من اليمين: أحمد المعاطي ونوري المالكي ومؤيّد نور الدين/CP
Photo Credit: CP

كندا: تعويضات ماليّة لثلاثة كنديّين تعرّضوا للتعذيب في سوريا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 26 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

دفعت الحكومة الكنديّة مبلغا قدره 31,3 مليون دولار لثلاثة كنديّين تعرّضوا للتعذيب في سوريا حسبما أكّدت مصادر لسي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

وكان الثلاثة وهم مؤيّد نور الدين وأحمد المعاطي وعبدالله المالكي قد اتّهموا بالارتباط بتنظيمات إرهابيّة وتعرّضوا للتعذيب في سوريا  ومصرفي إعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر.

ورفض فيليب تونلي محامي الكنديّين الثلاثة التعليق على خبر التعويض المالي.

وكانت السلطات السوريّة قد اعتقلت المعاطي عام 2001 عندما سافر للاحتفال بزواجه ونُقل بعد ذلك إلى مصر وأمضى 26 شهرا في السجن.

كما اعتقلت عبدالله المالكي عام 2002 وظلّ مسجونا طوال 22 شهرا.

واعتُقل مؤيّد نور الدين عام 2003 في سوريا التي دخلها من العراق وبقي قيد الاعتقال طوال 34 يوما.

وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل
وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل © Justin Tang/PC

ويقول الثلاثة إنّهم تعرّضوا للتعذيب وقيل لهم خلال استجوابهم وإنّ الاستخبارات الكنديّة والشرطة الفدراليّة سلّمت المسؤولين السوريّين معلومات بشأنهم.

وكانت الحكومة الكنديّة قد توصّلت إلى تسوية مع الأشخاص الثلاثة منتصف شهر آذار مارس الفائت وقدّمت لهم اعتذارا رسميّا.

وقال وزير الأمن العام رالف غوديل ووزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند في بيان إنّ الحكومة الكنديّة تقدّم الاعتذار منهم ومن عائلاتهم عن أيّ دور قد تكون لعبته في ما يتعلّق باحتجازهم وسوء المعاملة التي تعرّضوا لها في الخارج.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة دولي

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، سياسةأوتاوا حثت "بومباردييه" على اختيار "إيرباص" بدل الصينسياسة"مجموعة ليما" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل في فنزويلاسياسة، مجتمعقانون الحياد الديني للدولة في كيبيك: مواقف الحكومة والمعارضة في أوتاواسياسةصدمة كبيرة في الوسط السياسي الكيبيكيمجتمعكيبيك: الحياد الديني للدولة بين النظريّة والتطبيقدولي، سياسةقلق من استعمال المقاتلات الأميركية المجال الجوي الكنديمجتمعجدل في ألبرتا حول التربية الجنسيةهجرة ولجوءكندا تستقبل المزيد من اللاجئين اليزيديّيندوليكندا: تعويضات ماليّة لثلاثة كنديّين تعرّضوا للتعذيب في سورياالسكان الأصليون، مجتمعارتفاع نسبة السكان الأصليين إلى 4,9% من إجمالي عدد السكان

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية