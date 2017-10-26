جيسون كيني

جيسون كيني
Photo Credit: PC / Todd Korol

جدل في ألبرتا حول التربية الجنسية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 26 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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انتقد وزير الهجرة الفيديرالي السابق والمرشح الحالي لزعامة حزب المحافظين في مقاطعة ألبرتا، جيسون كيني ، انتقد بشدة رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي لاعتراضها على وضع برنامج تربية جنسية يعكس وجهة الكنيسة نظر الكنيسة الكاثوليكية.

واعتبر كيني أنه ليس من حق وزير التربية ديفيد إيغن ، ولا رئيسة الحكومة راشيل نوتلي التدخل في مقاربات المدارس الكاثوليكية على الصعيد التربوي، ورأى أن التربية الجنسية الخاصة بالمدارس الكاثوليكية يمكن أن تعطى على هامش البرنامج الذي يخضع له كل الطلاب.

وكان القيمون على لجان المدارس الكاثوليكية في ألبرتا طالبوا الحكومة بدعم وضع برنامج تربية جنسية يعكس وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية، وقد أقروا البرنامج بالرغم من رفض الحكومة تمويله لاعتبارهم أن بعض أوجه البرنامج الذي تعتزم الحكومة وضعه يثير بعض الإشكاليات. من مثل مسألة المثلية الجنسية التي "لا تشكل جزءا من وصايا الله الطبيعية".

رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي
رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي © Radio Canadaá

واعتبرت رئيسة الحكومة أن مسؤولية ما يُعلّم في المدارس تعود  للحكومة وحدها وأن مقترحات المدارس الكاثوليكية تنكر الإثباتات العلمية وتنتهك حقوق الطلاب الإنسانية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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