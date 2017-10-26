قلق من استعمال المقاتلات الأميركية المجال الجوي الكندي

أعرب عمدة بلدة سارنيا، جنوب غرب مقاطعة أونتاريو، عن قلقه جراء استعمال الطائرات الأميركية المقاتلة، بكثرة، مجال المدينة الجوي، ما يطرح تساؤلات حول مسألتي الأمن والسيادة الكندية.

وأكد العمدة، مايك برادلي، في كتاب رفعه لوزيرة الخارجية الكندية أن الطائرات المقاتلة من طراز ثندربولت تحلق بطريقة متواصلة في الأجواء الكندية. وأضاف: "إن قضية سيادتنا على المحك، إضافة إلى الخوف والقلق الذي يساور العديد من سكان البلدة"

وكان العمدة اشتكى منذ سبع سنوات من تحليق الطائرات المقاتلة وتلقى اعتذارا من قائد الثكنة العسكرية الأميركية ووعدا بالكف عن استعمال المجال الجوي الكندي.

ويرى العمدة في هذه الظاهرة المتكررة إشارة إلى تبدل الأوضاع على الحدود الكندية الأميركية " ما يقلقني هو تحول الحدود إلى حدود عسكرية أكثر من اللازم".

يذكر أن الحدود الكندية الأميركية هي أطول حدود غير مسلحة بين دولتين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية