رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متحدثاً في مجلس العموم في أوتاوا (ارشيف).

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متحدثاً في مجلس العموم في أوتاوا (ارشيف).
Photo Credit: CP / Adrian Wyld

قانون الحياد الديني للدولة في كيبيك: مواقف الحكومة والمعارضة في أوتاوا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 26 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يتواصل الجدل في مقاطعة كيبيك وخارجها بشأن "قانون تعزيز احترام الحياد الديني للدولة والهادف لوضع أطر لطلبات التسويات لأسباب دينية في بعض المؤسسات" الذي أقرته الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) الأسبوع الفائت.

ويوم أمس كان لرئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو تعليق جديد على القانون الكيبيكي غداة عقد وزيرة العدل الكيبيكية ستيفاني فاليه مؤتمراً صحفياً شرحت فيه كيفية تطبيق القانون الذي ينص على أن من يعطي خدمة عامة أو من يتلقاها يجب أن يكون سافر الوجه، قال إن "هناك الكثير من الأمور التي هي بحاجة لتوضيح في هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه، ونحن سنقوم بواجباتنا هنا في أوتاوا، وكما قلتُ مرّات عديدة لا أرى أن على حكومة ما أن تقول لامرأة ماذا يجب أن ترتدي أو لا ترتدي".

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ (أرشيف)
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ (أرشيف) © CP/Chris Young

لكن مواقف أحزاب المعارضة في مجلس العموم ليست منسجمة مع الموقف الجديد لرئيس الحكومة الليبرالية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)

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لم يعد جوستان ترودو يتحدث عن احترام حق كيبيك في التشريع (وكالة الصحافة الكندية)

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