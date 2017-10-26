طائرة ركاب "بومباردييه" من طراز "سي اس 100" (أرشيف).

طائرة ركاب "بومباردييه" من طراز "سي اس 100" (أرشيف).
Photo Credit: CP / Ryan Remiorz

أوتاوا حثت “بومباردييه” على اختيار “إيرباص” بدل الصين

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 26 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يفيد تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء أن الحكومة الكندية حثت شركة "بومباردييه" على اختيار عملاق الصناعات الجوية الأوروبي "إيرباص" بدل الصين من أجل إنقاذ برنامجها لطائرات الفئة "سي" (CSeries).

ويستند تقرير "رويترز" إلى خمسة مصادر مطلعة على ملف طائرات الفئة "سي"، ويقول إن الحكومة الليبرالية في أوتاوا أبلغت "بومباردييه" تفضيلها "إيرباص" على الصين بعد أن فشلت في الربيع الفائت المحادثات بين الشركة الكندية وعملاق الصناعات الجوية الأميركي "بوينغ" التي كانت تهدف لمشاركة هذا الأخير في برنامج إنتاج الطائرات المذكورة.

وتقول المصادر المطلعة إن حكومة جوستان ترودو قامت بمخاطرة محسوبة بتوجيهها "بومباردييه" نحو "إيرباص"، إذ ساهمت بإنقاذ جزء أساسي من أنشطة كبرى شركات الصناعات الجوية الكندية وحلت على الأرجح في الوقت نفسه خلافاً تجارياً مع واشنطن حول طائرات الفئة "سي"، لكنها بالتأكيد ألحقت الأذى بجهودها للتقارب التجاري والاقتصادي مع الصين.

تجميع إحدى الطائرات من فئة
تجميع إحدى الطائرات من فئة "سي" (CSeries) في مصنع "بومباردييه" في مدينة ميرابيل إلى الشمال من مونتريال (أرشيف) © Laurent Therrien

وجاء الإعلان عن الاتفاق بين "بومباردييه" و"إيرباص" يوم الاثنين من الأسبوع الفائت في لحظة حاسمة للشركة الكندية، بعد أسابيع على إعلان وزارة التجارة الأميركية أنها ستفرض عليها رسوماً جمركية تعويضية بنسبة 220% ورسوماً لمكافحة الإغراق السلعي بنسبة 80% على خلفية شكوى ضدّها من "بوينغ".

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي بين "بومباردييه" و"إيرباص" تصبح الشركة الأوروبية المساهم الأول في رأسمال شركة التوصية المكرسة بشكل كلي لبرنامج طائرات الفئة "سي" وبنسبة 50,01% من الأسهم، مقابل 31% من الأسهم لـ"بومباردييه" و19% منها لحكومة مقاطعة كيبيك.

(رويترز / راديو كندا الدولي)

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