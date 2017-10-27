سفينة تابعة لقوّات خفر السواحل الكنديّة/

سفينة تابعة لقوّات خفر السواحل الكنديّة/
Photo Credit: Radio-Canada/William Bastille-Denis

اوتاوا: تعزيز موازنة قوّات خفر السواحل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 27 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعهّدت الحكومة الكنديّة بضخّ 1,2مليار دولار على مدى 6 سنوات في موازنة قوّات خفر السواحل الكنديّة ووزارة الصيد والمحيطات.

وتهدف الموازنة إلى صيانة أسطول السفن التابعة لخفر السواحل وتقديم المساعدة للملاحة وأجهزة الاتّصال على متنها.

كما تهدف الموازنة إلى تأهيل الموظّفين الجدد ومراقبة مخزون الأسماك وتحديث أجهزة الراديو وشبكات البثّ على متن كاسحات الجليد.

وزير الصيد والمحيطات الكندي دومينيك لوبلان
وزير الصيد والمحيطات الكندي دومينيك لوبلان © PC/Andrew Vaughan

ويضمّ أسطول قوّات خفر السواحل 116 سفينة و22 مروحيّة و300 برج للراديو و17 ألف جهاز ونظام بصري وسمعي والكتروني للمساعدة على الملاحة، تتيح للقوّات القيام بمهمّة مراقبة المياه الكنديّة وحمايتها.

وتستخدم القوّات سنويّا الأموال المخصّصة لصيانة السفن من أجل تأمين عمليّاتها، ما تسبّب على مرّ الوقت بتراكم المشاكل الميكانيكيّة على متن السفن التي أصبحت قديمة.

وتبحث الحكومة الكنديّة في استبدال بعض السفن التي يزيد عمر عدد منها على 50 عاما، في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة لبناء السفن.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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