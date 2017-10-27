كندية يابانية تتلقى نوبل للسلام باسم الحملة الدولية لإلغاء السلاح النووي

تم تكليف الكندية من أصل ياباني التي نجت من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما ، سيتسوكو ثورلو، لتلقي جائزة نوبل للسلام باسم الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية. وسترافق المديرة العامة للحملة بياتريس فيهن إلى النروج لتلقي الجائزة في كانون الأول – ديسمبر المقبل.

والسيدة سيتسوكو، البالغة من العمر خمسة وثمانين عاما، كانت في الثالثة عشرة من عمرها عندما ألقيت القنبلة على هيروشيما حيث كانت تقيم مع أهلها.

وتزوجت من رجل كندي وأقامت الأسرة في مدينة تورونتو في خمسينيات القرن الماضي

وتؤكد "الحملة الدولية لإلغاء السلاح النووي" أن ثورلو كانت وجها بارزا في المنظمة منذ انطلاقتها عام 2007 وأنها لعبت دورا بالغ الأهمية في الأمم المتحدة لتغيير المعاهدة التاريخية التي تمنع استعمال السلاح الذري.

وقد منحتها الحكومة الكندية وسام الاستحقاق عام 2007

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية