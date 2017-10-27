لبنى حسن: حلاوة العيش في مانيكواغان في شمال الشرق الكيبيكي

يوم وصلت لبنى حسن من سوريا إلى كندا، استقرّت مع عائلتها في مدينة لافال.

ونجحت العائلة في التأقلم في المجتمع الكندي، ونجحت لبنى حسن وزوجها في الاندماج في سوق العمل.

ولكنّ ظروف العمل تغيّرت، ما دفع بالأسرة للهجرة مرّة ثانية، في الداخل الكيبيكي هذه المرّة.

وانتقل الأب والأم وولداهما إلى منطقة مانيكواغان، وتحديدا إلى مدينة بي كومو الواقعة في شمال شرق مقاطعة كيبيك.

لبنى حسن تلقي محاضرة عن سوريا في المكتبة العامّة في بي كومو © Radio-Canada

الابتعاد عن لافال والإقامة بعيدا عن أبناء الجاليات العربيّة والجالية السوريّة بصورة أخصّ، عوّض عنه عمل الزوجين في مجال اختصاصهما مع ما يضمنه ذلك من استقرار.

وتقول لبنى حسن في حديث أجريته معها من بي كومو إنّ أسرتها هي الوحيدة من اصل عربي التي تقيم في المنطقة، إلى جانب أسرة من أصل جزائري وأخرى من أصل مغربي.

وتشارك مع زوجها في النشاطات الثقافيّة والترفيهيّة التي تتواصل صيفا وشتاء في بي كومو، ولا يحول دونها برد قارس ولا ثلج ولا أمطار.

ويشاركان في العشاء الخيري السنوي الذي تنظّمه المدرسة الثانويّة، ونشاطات خيريّة أخرى في بي كومو.

وقدّمت لبنى حسن محاضرة في المكتبة العام لتعريف أبناء المدينة بسوريا، بعيدا عن اخبار الحرب والمآسي وأخبار اللاجئين التي تحفل بها وسائل الاعلام كما قالت لي لبنى حسن في حديثي معها.