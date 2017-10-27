استقلاليو كيبيك يطالبون بالاعتراف باستقلال كاتالونيا

طالبت زعيمة حزب الكتلة الكيبيكية الانفصالي مارتين واليت حكومتي كندا وكيبيك الاعتراف باستقلال كاتالونيا

وكتبت على صفحتها على فيسبوك، بعيد إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، بان المسار كان ديموقراطيا وسلميا واحترم القوانين الدولية. واعتبرت زعيمة الحزب الاستقلالي أن كاتالونيا أصبحت الدولة 194 في الأمم المتحدة.

وكان النواب الاستقلاليون في كاتالونيا تبنوا قرارا يعلن استقلال كاتالونيا بغياب نواب المعارضة بحيث أن غالبية نواب الحزب الاشتراكي وحزب الشعب وحزب المواطنة غادروا القاعة قبل بدأ التصويت السري.

الاحتفال بالنصر © راديو كندا

وقد سارع مجلس الشيوخ الإسباني إلى التصويت على قرار يسمح للرئيس الإسباني بوضع كاتالونيا تحت الوصاية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو رفض دائما التدخل في الأزمة الإسبانية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية