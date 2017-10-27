من أجل مستقبل مزدهر لإفريقيا

ينظم المركز الثقافي المغربي، دار المغرب في كندا، ندوة دولية بعنوان: المغرب – إفريقيا -كندا من أجل مستقبل زاهر لإفريقيا بمشاركة وحضور مجموعة من الفعاليات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من المغرب وكندا والدول الإفريقية.

وتتضمن فعاليات الندوة أفلاما وثائقية ومحاضرات متخصصين في شؤون التعاون الدولي وتهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع القارة الإفريقية.

الأستاذ جعفر الدباغ © المركز الثقافي المغربي