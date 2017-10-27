تغطية التنوع الديني والثقافي في بلدان المشرق

الكاتب والصحافي الكندي خالد سليمان © Facebook / Khaled Soulaiman

انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر الأسبوع الفائت بعنوان "نسيج: الإعلام والتنوع في دول المشرق" تمحور حول تغطية التنوع الديني والثقافي في وسائل الإعلام اللبنانية والسورية والعراقية.

الكاتب والصحفي الكندي خالد سليمان، ابن كردستان العراق، شارك في هذا المؤتمر الذي نظمته مؤسسة سمير قصير، التي تحمل اسم الصحفي اللبناني الفرنسي الذي اغتيل في بيروت عام 2005، بالتعاون مع "جمعية أديان" اللبنانية للدراسات الدينية والوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي (CFI).

سألتُ الأستاذ خالد سليمان عن هذا المؤتمر وما دار فيه من حوارات ونقاشات.