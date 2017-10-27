سقف قياسي جديد لبورصة تورونتو بعد سبعة أسابيع ارتفاع

بلغ اليوم المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) في بورصة تورونتو سقفاً قياسياً جديداً، فأغلق على 15953,51 نقطة، بارتفاع 61,88 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و96,29 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

ويعود آخر سقف قياسي للمؤشر المركّب في بورصة تورونتو إلى 21 شباط (فبراير) الفائت وبلغ 15922,37 نقطة.

وجاء اليوم ارتفاع المؤشر الرئيسي في البورصة الرئيسية في كندا مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات النفط والغاز.

وهذا سابع أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو، ليكون مؤشرها الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0,61% هذا الأسبوع و6,46% منذ إغلاق يوم الجمعة 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية © PC / Paul Chiasson

أما الدولار الكندي فبلغ معدل سعره خلال جلسة اليوم 77,68 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,26 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,68 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون قد تراجع بنسبة 2,12% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,9% الأسبوع الفائت.

ويسجَّل هذا التراجع الكبير للدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع فيما أسعار النفط تشهد ارتفاعاً، خلافاً للمنحى السائد عادة، فالدافع الرئيسي لتراجع العملة الوطنية كان قرار بنك كندا (المصرف المركزي) يوم الأربعاء بعدم زيادة معدل الفائدة الأساسي.

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل على 53,90 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,26 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,06 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي 3,97% هذا الأسبوع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)