أرقام الأسبوع المنتهي في 28-10-2017

أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار في أرقام تتناول شؤونا من وحي ما يدور في كندا من أحداث.

الحدّ الأدنى للأجور في كندا : مقاطعة نوفا سكوشيا في المرتبة الأخيرة

تحلّ مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في الشرق الكندي في المرتبة الأخيرة من بين المقاطعات الكنديّة من حيث الحدّ الأدنى لأجر الساعة الذي يبلغ 10،85دولارات.

وينبغي أن يصل الحدّ الأدنى إلى 15 دولارا للساعة بحلول العام 2020 حسب قول كريستين سونييه مديرة المركز الكندي للسياسات البديلة في نوفا سكوشا.

"نحن بحاجة لأشخاص لديهم المال لشراء الخدمات والمنتوجات التي لدينا هنا وهذا مفتاح الاقتصاد قالت كريستين سونييه".

ورأت أكثر من ذلك أنّه ينبغي ان يتقاضى أبناء هاليفكس 19 دولارا كحدّ أدنى عن أجر الساعة ونفت أن يكون العاملون بالحدّ الأدنى هم بأغلبيّتهم من الشباب الجامعيّين الذين يعملون ويدرسون في الوقت عينه.

واشارت إلى أنّ هؤلاء لا يمثّلون سوى 15 بالمئة من مجموع العاملين بالحدّ الادنى.

وفي نوفا سكوشا حاليّا 25 ألف شخص يعملون بالحدّ الأدنى و125 ألف شخص يتقاضون 15 دولارا وما دون عن أجر الساعة فضلا عن 320 ألف شخص يتقاضون 15 دولارا أو أقل عن الساعة في المقاطعات الأطلسيّة.

وتقول كريستين سونييه إنّ بدل الايجار يجب ألاّ يتجاوز 30 بالمئة من دخل الفرد وتضيف بأنّه يصعب على الكثير من الذين يعملون بالحدّ الأدنى أن يستأجروا مساكن وشققا تناسب مدخولهم.

واحد من أصل خمسة

واحد من أصل كل خمسة كنديين مولود خارج كندا ما يعني أن اثنين وعشرين بالمئة من الكنديين مولودون في الخارج بحسب الإحصاء الذي جرى السنة الماضية، وهذه النسبة تقارب نسبة كانت تحققت العام 1921 . وكان استفتاء العام 2011 أفاد أن عشرين بالمئة من الكنديين مولودون في الخارج. وهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين يمنحون تأشيرة الهجرة سنويا، والتي تشهد نموا مضطردا.

مهاجرين يقسمون يمين الولاء © Sean Kilpatrick/The Canadian Press

وفي الأرقام، أفادت مؤسسة إحصاء كندا أن عدد الكنديين المولودين خارج البلاد بلغ 7540830 شخصا العام الفائت، مقابل 6775765 شخص عام 2011 .

وتعتبر مؤسسة إحصاءات كندا أن نسبة الكنديين المولودين خارج كندا قد تصل إلى حوالي ثلاثين بالمئة عام 2036 .

وتحل كندا في المرتبة الثانية بين الدول المتطورة، من حيث عدد سكانها المولودين في الخارج بعد أستراليا (28%)، وقبل ألمانيا (15) والولايات المتحدة (14%) وبريطانيا (13%) وفرنسا (12%)، ويأتي اليابان في آخر اللائحة (2%).

مهاجرون جدد © CBC

أما بالنسبة إلى الدول التي يأتي منها المهاجرون الجدد فهي بحسب الترتيب العددي: الفيليبين،الهند، الصين، إيران، الباكستان، الولايات المتحدة، أوروبا الشمالية، سوريا، بريطانيا ففرنسا.

1%

إنه معدل الفائدة الأساسي، المعروفِ أيضاً بفائدة ليلة واحدة، الذي أعلن بنك كندا يومَ الأربعاء الإبقاء عليه.

وعزا بنك كندا قرارَه جزئياً إلى توقعه بأن يحد ارتفاع الدولار الكندي في الفترة الأخيرة من نمو التضخم، لافتاً إلى أن ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة جاء منسجماً مع توقعاته وأنه يتوقع بلوغ معدل التضخم 2% في النصف الثاني من العام المقبل. يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1,6% الشهر الفائت.

وأضاف بنك كندا أنه يتوقع أن يواصل زيادة الفائدة الأساسية بعد أن رفعها مرتيْن في صيف 2017، لكنه أوضح أن الزيادات المقبلة ستكون بشكل متباطئ.

ولمعدل الفائدة الأساسي تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

مواطنون من سكان كندا الأصليين (أرشيف) © Radio-Canada / Emelie Rivard-Boudreau

4,9%

هذا ما بلغته نسبة السكان الأصليين في كندا من أصل العدد الإجمالي للسكان وفق إحصاء العام 2016، بعد أن كانوا يشكلون 3,8% من إجمالي السكان في إحصاء عام 2006، وفق ما أفادته يوم الأربعاء وكالة الإحصاء الكندية.

وبلغ عدد السكان الأصليين 1,67 مليون نسمة عام 2016، بزيادةٍ بنسبة 42,5% خلال عقد من الزمن، أي أكثرَ بأربعة أضعاف من نسبة ارتفاع إجمالي عدد سكان كندا.

وتتوقع وكالة الإحصاء أن يواصل عدد السكان الأصليين الارتفاع "بسرعة" وأن يتخطى 2,5 مليون نسمة في السنوات الـ20 المقبلة.