مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 28-10-2017

مواقف في أقوال برنامج نستعرض فيه مجموعة من الأخبار على ضوء أقوال ومواقف عبّرت عنها شخصيّات كندية.

يقدّم البرنامج ويعدّه كلّ من مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

"خدمة واي فاي متوفّرة حاليّا على خط النقل 747 الذي يربط بالمطار، ونأمل بتمديدها على مجمل الباصات ونحن بصدد البحث عن شريك في هذا المجال".

هذا ما قالته آميلي ريجيس مسؤولة العلاقات العامّة في مؤسّسة النقل العام في مونتريال بشأن توفير شبكة الواي فاي مجانا على متن وسائل النقل العام في المدينة.

وكان العمدة دوني كودير قد تعهّد خلال حملة الانتخابات البلديّة عام 2014 بتوفير هذه الخدمة في مختلف وسائل شبكة النقل العام في مونتريال.

وبالفعل، ارتفع عدد محطّات قطار الأنفاق المجهّزة بخدمة واي فاي من خمسة إلى سبع وثلاثين محطّة من أصل ثمان وستين محطّة تضمّها شبكة قطار الأنفاق المترو.

ولكنّ توفير الخدمة في المحطّات الباقية لن يكتمل قبل حلول عام 2020 .

باص تابع لهيئة النقل العام في مونتريال © Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

وتعزو المدينة استغراق الأعمال لهذه الفترة الطويلة إلى رغبتها في توفير خدمة متواصلة على طول الخطّ الذي يقطعه القطار داخل الأنفاق وفي العربات وفي المحطّات.

وتقدّم شبكة المترو أعلى سرعة ممكنة وتتزوّد بخادم الويب من شركات بيل كندا وتيلوس وروجرز وفيديوترون للاتّصالات .

وتقول آميلي ريجيس إنّ الشركات الأربع تتحمّل نفقات الأعمال ولا تتحمّل هيئة النقل العام أيّ جزء من التكلفة.

وخدمة واي فاي متوفّرة على حافلة واحدة كما استمعنا، وتأمل هيئة النقل العام بأن يتمّ توفيرها على متن 1800 حافلة تابعة لها في غضون أربع سنوات.

آلاف الكاتالونيين متجمعون يوم الجمعة أمام مقر حكومة إقليم كاتالونيا في برشلونة عقب إعلان برلمان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا © Reuters / Juan Medina

"كندا تعترف بإسبانيا متحدة، هذا هو موقفنا، نأمل بأن تجري الأمور في ظل احترام القانون، وفي ظل احترام الدستور الإسباني واحترام مبادئ القانون الدولي، وبصورة خاصة في ظل اللاعنف".

الكلام هو لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وقاله يوم الجمعة بعد ساعات على إعلان برلمان كاتالونيا استقلال هذا الإقليم عن إسبانيا، وذلك في لقاء مع الصحافيين في مدينة سان برونو دو مونتارفيل في جنوب مقاطعة كيبيك حيث كان يعلن من إحدى المكتبات، محاطاً بجمع من الأطفال، عن زيادة المخصصات الفدرالية للأطفال.

وينسجم موقف كندا من إعلان إقليم كاتالونيا استقلاله مع مواقف العديد من حلفائها، كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

" تسمون هذا توضيحات؟ أعتقد أن ثمة أمورا كثيرة يجب توضيحها في مشروع القانون هذا وكيفية تطبيقه . من جهتنا سنقوم بواجبنا في ألحكومة ، ولطالما رددت أكثر من مرة أنه ليس من مسؤولية الحكومة القول للمرأة ما يجب أن ترتديه وما يجب ألا ترتديه"

رئيس الحكومة الكندية © Christopher Katsarov/CP

القانون الذي تحدث عنه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو هو القانون اثنان وستون الذي أقرته حكومة كيبيك حول حيادية الدولة الدينية ومسألة ارتداء النقاب، والذي ينص على إرغام كل من يتلقى أو يقدم الخدمات العامة أن يكون سافر الوجه.

أما التوضيحات، التي يظهر بوضوح أن ترودو غير راض عنها، فهي التوضيحات التي قدمتها وزيرة العدل الكيبيكية ستيفاني فاليه حول سبل تطبيق هذا القانون الذي يعتبر معظم الخبراء أنه غير قابل للتطبيق، أو على الأقل، صعب التطبيق.