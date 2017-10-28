أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سف

أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر. وقد منحت المملكة العربية في سابقة فريدة من نوعها جنسيتها وجواز سفرها إلى الروبوت الذي أطلق عليها اسم "صوفيا".

ويمكن للروبوت "صوفيا" الذي صمم في شكل امرأة والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بالرد على مخاطبيه باللغة العربية والتعبير عن مشاعره بتغيير ملامح وجهه.

وقد أعلن على إطلاق هذا الروبوت على هامش فعاليات مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل،" و هو مشروع يرمي إلى بناء منطقة اقتصادية عصرية أطلق عليها اسم "نيوم" بكلفة مالية تقدر بنحو 500 مليار دولار . ويسعى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مخطط هذا المشروع الى اعطاء صورة جديدة للملكة العربية السعودية تعتمد على تقنيات المعلومات الحديثة وأين المرأة تقوم بدور أكثر فاعلية وذلك في إطار تغييرات سياسية واجتماعية شاملة حددت في" رؤية 2030 ".

زبير الجازي