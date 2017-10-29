من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 29-10-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 29 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك


بلا حدود برنامج  يتضمّن مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي نتناول فيها شؤونا متنوّعة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة واجتماعيّة.

نقدّم البرنامج مباشرة عبر الفيسبوك يوم الخميس في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مدينة مونتريال ونقدّمه يوم الأحد على موقعنا على الانترنت مع كافّة التقارير والمقابلات .

نستضيف في حلقة اليوم الإمام حسن غيّة إمام مدينة سان جان سور ريشوليو وعضو مجلس أئمّة في كيبيك ونتناول معه القانون المتعلّق بالحياديّة الدينيّة للدولة الصادر عن حكومة المقاطعة.

ومن بين التقارير التي اخترناها للحلقة، مي أبو صعب تتناول اداء الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو بعد سنتين على وصولها إلى السلطة.

فقد سلّط الاعلام  الكندي الأضواء  هذا الأسبوع على اداء الحكومة وطرح الأسئلة حول ما اذا كانت قد حملت رياح التغيير كما تعهّد به الليبراليّون خلال الحملة الانتخابيّة التي جرت عام 2015.

وعود انتخابيّة كثيرة قطعها الليبراليّون، من تعزيز الطبقة الوسطى إلى ملفّ المصالحة مع سكّان كندا الأصليّين وتشريع الماريجوانا وتعديل النظام  الانتخابيّ وسواها من الأمور التي تهمّ المواطن الكندي.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو © Joshua Roberts/Reuters

ومهما اختلفت المواقف والآراء من أداء الليبراليّين، فالاجماع حاصل على استراتيجيّة جوستان ترودو المميّزة في التواصل مع الآخرين ونجاحه في استمالة الجمهور ليس في كندا فحسب وإنّما أيضا حول العالم.

يقول البروفسور برنار موتولسكي رئيس كرسي العلاقات العامّة والتواصل في جامعة كيبيك في مونتريال إنّ الصورة الحلوة التي يعكسها جوستان ترودو وشخصيّتة الجذّابة لا تكفي وحدها.

ويشير إلى أنّ صورة رئيس الحكومة لم تستهلك بعد ولكن وكما هي الحال في عالم السياسة، فثمّة أمور ايجابيّة وأخرى سلبيّة بعد سنتين على وجود جوستان ترودو في السلطة.

ويرى البروفسور برنار موتولسكي أنّ رئيس الحكومة كان قريبا من الكنديّين في يوميّاتهم وأكثر انفتاحا عليهم من سلفه زعيم المحافظين ورئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر.

ويتحدّث آلان كاستونغي رئيس المكتب السياسي في مجلّة لاكتوياليتيه الكنديّة عن تعهّدات طموحة وضعها الليبراليّون في برنامجهم الانتخابي وعن نجاحهم  في إقناع الرأي العام الكندي بأنّهم يحملون التغيير الذي انتظره المواطنون بعد عشر سنوات من حكم المحافظين.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) ووزير المال بيل مورنو
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) ووزير المال بيل مورنو © PC/Nathan Denette

لكنّ العبرة في التطبيق حسب رأي كاستونغي والتطبيق أكثر تعقيدا كما يقول.

فالحكومة تخلّت مثلا عن إصلاح النظام الانتخابي و نسفته من الداخل، لكنّها وفت بتعهّدها لتشريع الماريجوانا لأسباب ترفيهيّة والمشروع طريقه إلى التطبيق رغم بعض العثرات التي تعترضه.

وتقول الصحافيّة شانتال هيبير المحرّرة في صحيفة تورونتو ستار ومجلّة لاكتوياليتيه إنّه بقدر ما تكون طموحات الحكومات كبيرة، بقدر ما تزداد التحدّيات التي تواجهها لتحقيق المشاريع في منتصف ولايتها، وحكومة جوستان ترودو لا تشذّ عن القاعدة.

وتتحدّث عن ضعف في أداء بعض الوزراء وتضيف أنّه لا يمكن تجاهل التغيير في الخطاب الليبراليّ مقارنة بخطاب  حكومة المحافظين السابقة.

ولا بدّ أن نشير إلى أنّ امام الحكومة المزيد من الوقت لتفي بكلّ وعودها في السنتين المتبقّيتين لها في السلطة قبل موعد الانتخابات التشريعيّة المقبلة.

الإعلامية والمنتجة التلفزيونية الكيبيكية المعروفة جولي سنايدر رفعت شكوى ضد مؤسس مهرجان
الإعلامية والمنتجة التلفزيونية الكيبيكية المعروفة جولي سنايدر رفعت شكوى ضد مؤسس مهرجان "فقط من أجل الضحك" الفكاهي المشهور عالمياً، جيلبير روزون، اتهمته فيها بالاعتداء الجنسي عليها © Radio-Canada

التحرشات والاعتداءات الجنسية: أهمية الإفصاح والكلام

حُلت عقدة الألسنة لدى الكثيرات والكثيرين مع إطلاق حملة هاشتاغ "أنا أيضاً" في أعقاب فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسييْن.

ومع كل إشراقة شمس تفصح نساء، ورجال أيضاً، عن تحرشات واعتداءات جنسية تعرضن لها من زملاء أو مدراء أو أقارب أو أصدقاء، على الأقل من اعتُقِد أنهم أصدقاء، وسواهم من المعارف.

وهنا في كندا رفع عدة أشخاص شكاوىً ضد شخصيات فنية وإعلامية وثقافية متهمين إياها بالاعتداءات والتحرشات الجنسية.

ويفيد استطلاع أجرته شركة "ليجيه" لصالح صحيفة "لو جورنال" أن 40% من النساء الكيبيكيات المستطلَعات قلن إنهن تعرضن لتحرش جنسي على الأقل مرة واحدة في الحياة، فيما قال 15% من الرجال المُستطلَعين إنهم تعرضوا للتحرش.

كيف نحدد مفهوم "التحرش الجنسي"؟ ومن هم المعتدون؟ وما أهمية كشف الضحية ما تعرضت له؟ فادي الهاروني تناول هذه المحاور في حديث مع الدكتور الكندي نبيل طنّوس المتخصص في علم النفس والشؤون الاجتماعية.

حفل ترانيم دينية باللغة السريانية - الآرامية

كاتدرائية القديس يوسف في مونتريال
كاتدرائية القديس يوسف في مونتريال © راديو كندا

في ذكرى مرور أربعين عاما على إعلان قداسة مار شربل، و322 سنة على تأسيسه، ينظم دير مار أنطونيوس الكبير حفل إنشاد ليتورجي -  ديني يشارك فيه أربعون منشدا من مختلف الطوائف والمذاهب المسيحية، باللغة السريانية – الآرامية، أي اللغة التي كان يتكلمها السيد المسيح، وذلك في كاتدرائية القديس يوسف في مونتريال، في العاشر من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، إي يوم إعلان قداسة مار شربل.

القديس شربل مخلوف
القديس شربل مخلوف © دير مار أنطزنيوس الكبير

للمزيد من المعلومات أجرى بيار أحمراني مقابلة مع رئيس دير مار أنطونيوس الكبير للرهبنة اللبنانية المارونية، الأب بيار بوزيدان:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، مجتمعبلا حدود ليوم الأحد 29-10-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتأول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفدولي، سياسة، مجتمعمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 28-10-2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، السكان الأصليون، مجتمع، هجرة ولجوءأرقام الأسبوع المنتهي في 28-10-2017إقتصادسقف قياسي جديد لبورصة تورونتو بعد سبعة أسابيع ارتفاعسياسةترودو: "كندا تعترف بإسبانيا متحدة"سياسةتغطية التنوع الديني والثقافي في بلدان المشرقدولي، مجتمعمن أجل مستقبل مزدهر لإفريقيااستقلاليو كيبيك يطالبون بالاعتراف باستقلال كاتالونيامجتمع، هجرة ولجوءلبنى حسن: حلاوة العيش في مانيكواغان في شمال الشرق الكيبيكي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية