كوهين الغائب الحاضر في حفل تتويج صنّاع الأغنية الكندية-الفرنسية

عشية حلول الذكرى السنوية الأولى على رحيله، ظلّلت روح الفنان الكندي القدير الراحل ليونارد كوهين Leonard Cohen أمس الاحتفالية السنوية التي تكّرم صناع الأغنية الكندية الفرنسية والمعروفة باسم: غالا الأديسك في نسختها التاسعة والثلاثين.

وقد منح الفنان الراحل جائزة فيليكس Felix الفخرية وأنشد الفنان ريشارد سيغان Richard Seguin خلال الحفل رائعة ليونارد كوهين الذي توفي في نوفمبر من العام الماضي عن عمر ناهز ال 82، أنشد المغني الكيبيكي هللويا، وإنضم إليه في الغناء النجوم المتوجون في الغالا ليقف الحضور فيما بعد تحية إجلال وإكبار للكبير الراحل الذي أثرى الأغنية الكندية الانكليزية بألحان خالدة حققت العالمية.

هذا وقد تسلّم ابن ليونارد كوهين جائزة والده الفخرية في الحفل أمس.

الأمر الثاني البارز في حفل الأديسك أمس كان ترسبات وذيول الضجة التي أحدثتها أخبار التحرّشات الجنسية للمؤسس والمدير السابق لمهرجان الضحك في مونتريال جيلبير روزون Gilbert Rozon، وخيّمت هذه الفضيحة على أجواء حفل التتويج أمس عندما انتهز المخرج سيرج بوستيغو Serge Postigo فرصة صعوده على خشبة المسرح لتسلّم جائزة فيليكس عن المسرحية الغنائية: ماري بوبينز Marry Poppins التي فازت بجائزة العرض الغنائي لهذا العام، وقال بوستيغو مدافعا عن جميع الموظفين في مؤسسة صناعة الفكاهة، Just for Laughs:

إن مؤسسة "فقط للضحك" هي الإبداع، هي الجرأة والعمل الدؤوب الذي صفقت له ملايين الناس على مدى 35 عاما. لا تتركوا الذعر يرسم مستقبل من انضوى تحت لواء هذه المؤسسة العريقة لأمد قصير وبعيد، لنهتم نحن بضحايانا ولنكن حذرين في إطلاق أحكامنا!

النجمة الكندية العالمية سيلين ديون التي أعطى لها الأديسك الكثير على مدى مشوارها، تغيّبت أمس عن الحضور ولم ترسل حتى من يمثّلها ليتسلّم جائزتها وهي فازت بفيليكس البوم العام عن البومها الفرنسي الأخير "ليلة واحدة بعد" “Encore Un soir”.

الفنانان الكبيكيان دانيال بيلنجيه وباتريس ميشو © هيئة الإذاعة الكندية

نجمان كانت لهما الحصة الأكبر في حفل الأديسك هما باتريس ميشو Patrice Michaudالذي فاز بجائزة أغنية العام عن أغنيته بعنوان "انتحاري" Kamikaze وهو أيضا فاز بفبليكس عن فئة أفضل مغني العام.

وفاز الفنان دانيال بيلنجيه Daniel Belanger بجائزة ألبوم العام لموسيقى البوب وتوّج بفيليكس أفضل عرض فني لهذا العام وحمل عرضه عنوان "بالوما" Paloma.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز حفل الأديسك التي تدعى فيليكس تيمنا بالفنان الكندي الفرنسي الراحل فيليكس لوكلير Felix Leclerc، يتم اختيارها مناصفة بين الجمهور ومؤسسة الصناعة الموسيقية الكندية الفرنسية.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)