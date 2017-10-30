أفول نجم مؤسسة سينمائية عريقة في البرتا

بعد وجود فاعل استمرّ ثمانين عاما، تقدّم المؤسسة السينمائية في مدينة ادمنتون في مقاطعة ألبرتا "Association Edmonton Film Society" عرضها السينمائي الأخير في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتضطلع هذه المؤسسة بعرض أفلام كلاسيكية وأجنبية منذ ثمانين عاما والفيلم الذي تم اختياره لنشاطها الأخير هو "كازابلانكا" Casablanca الذي انتج في العام 1942.

ودأب هذا التجمع السينمائي على عرض أفلام راقية كل يوم اثنين في إحدى أروقة متحف ألبرتا الملكي السابق الذي يقفل رسميا أبوابه لتجد المؤسسة السينمائية نفسها مجبرة هي الأخرى على إيقاف نشاطها.

المؤسسة هي عمره ومشواره: رالف هوراك © CBC

ويوضح أحد أعضاء المجلس الإداري والمدير السابق في المؤسسة السينمائية رالف هوراك Ralph Horak بأنهم لم يجدوا مكانا آخر لعرض الأفلام بسبب افتقارهم إلى القوة والطاقة والدينامية سيما وأن كل الأعضاء في المؤسسة السينمائية ناهزوا الثمانين من العمر وهم عبثا حاولوا استمالة جيل الشباب للإنخراط في مؤسستهم وإكمال المسيرة.

ويذكر هوراك ابن ال 81 حولا بأنه بذأ بالاهتمام بالأفلام الأجنبية منذ وصوله إلى ادمنتون ليمارس مهنة التدريس مطلع الستينيات من القرن الماضي. ولطالما تقاسم هذا الكندي الكهل مع أهل ادمنتون حبه للسينما الجيدة التي ليست بالضرورة تحمل نهايات سعيدة كما في أفلام هوليوود!

(القسم الإنكليزي لهيئة الإذاعة الكندية)